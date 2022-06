A resposta de Jão e Ludmilla à homofobia de cantora gospel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante uma entrevista à atriz Karina Bacchi, a cantora gospel Bruna Karla afirmou que só iria ao casamento de um amigo gay caso ele “estivesse se casando com uma mulher”. Sem apresentar qualquer reação de surpresa, Bacchi deixou que Bruna assim destilasse todo seu preconceito: “Teve um amigo que me perguntou: ‘Bruna, quando eu me casar você vai no meu casamento?’ e eu olhei para ele, fui bem sincera disse: ‘Ah, quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou sim’... Estou falando de um amigo, homossexual, que a gente tem essa liberdade, e eu falei que o dia que aceitar cantar em um casamento com outro homem, posso parar de cantar sobre a bíblia e sobre Jesus“, disse a cantora.

Ludmilla reagiu: “Esse é o tipo de discurso que me embrulha o estômago e me deixa revoltada. Pessoas como ela, que se dizem ‘porta-vozes’ de Deus, descartam e fazem mal à pessoas o tempo inteiro pelo simples fato de elas serem quem elas são!”. Outro que se manifestou, o cantor Jão declarou que “o discurso dessa cantora gospel em um podcast é muito criminoso. não dá pra ficar no ‘ah, é só ignorar, é a religião dela…’, porque essa fala enlouquece e mata muita gente que começa a se odiar. É uma homofobia escancarada e deveria ser passível de processo”.

Veja os vídeos e algumas reações:

até quando nós LGBTs vamos aceitar esse discursinho de crente? pic.twitter.com/YkZEDdj6TJ — desvyados (@desvyados) June 15, 2022

o discurso dessa cantora gospel em um podcast é muito criminoso. não dá pra ficar no “ah, é só ignorar, é a religião dela…”, porque essa fala enlouquece e mata muita gente que começa a se odiar. é uma homofobia escancarada e deveria ser passível de processo. — Jão (@jaoromania) June 16, 2022

Esse é o tipo de discurso que me embrulha o estômago e me deixa revoltada. Pessoas como ela, que se dizem “porta-vozes” de Deus, descartam e fazem mal à pessoas o tempo inteiro pelo simples fato de elas serem quem elas são! pic.twitter.com/6a761Mkk3J — LUDMILLA (@Ludmilla) June 16, 2022

