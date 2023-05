O que impede a Globo de dispensar Glória Perez após fiasco de ‘Travessia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Discute-se internamente, na alta cúpula da Globo, o que fazer com Gloria Perez agora que terminou Travessia. É que a autora não teve um bom desempenho com sua novela, nem soube aceitar as críticas pela condução da obra. Mas o problema, que poderia ser resolvido com sua demissão – palavra cada vez mais em voga na emissora – é que isso pode gerar um vácuo. A coluna explica: Seu contrato perdura até 2024. E não há tantos autores disponíveis para assinar obras no horário nobre. Ou seja, a aposta é que Gloria seja mantida no quadro de novelistas figurões, tendo uma nova chance de emplacar outro de seus sucessos. Competência ela tem de sobra para voltar a brilhar. Mas isso só depois de 2025, se a atual lista de sucessões de projetos aprovados não for mexida.