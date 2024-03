O que Globo diz sobre volta de sua mais problemática novela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não há, na história da telenovela brasileira, uma obra que supere o drama real vivido pelo elenco e autora de De Corpo e Alma, de 1992. Escrita por Gloria Perez, a trama foi atravessada pelo assassinato da protagonista Daniella Perez, filha de Gloria, durante as gravações, pelo seu par na ficção, o ator Guilherme de Pádua. De acordo com rumores nos bastidores da emissora, De Corpo e Alma pode entrar para o catálogo do Globoplay sem alteração de seus capítulos até o final do ano. Procurada pela coluna, entretanto, a assessoria do streaming informa que “não há previsão de disponibilizar De Corpo e Alma”.

No dia 28 de dezembro de 1992, Daniella foi assassinada por Guilherme, em cumplicidade com a então esposa, Paula Thomaz. Trinta anos depois, em 2022 foi produzido o documentário Pacto Brutal, pelo HBO, revisitando o triste ocorrido. No final do mesmo ano, Guilherme morreu de ataque cardíaco.