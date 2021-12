O que Gabi da FGV (lembra dela?) diz sobre uma possível carreira política

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Passados quase nove meses, os nomes de Sergio Moro, Xuxa e Marcos Mion continuam em lugar de destaque na agenda de Gabriela Ricci, a Gabi da FGV, 17 anos. A caloura de Administração que viralizou na internet em março ao conseguir depoimentos dessas e outras celebridades para uma gincana estudantil quer seguir firme no caminho do empreendedorismo social e não esconde: “Seria muito gratificante poder contar com esses apoios novamente”.

Animada com a volta das aulas presenciais (“Finalmente me considero uma universitária”), Gabi está cada vez mais fluente no idioma dos políticos, com alguns clichês do vocabulário já incorporados ao seu repertório. “A visibilidade me mostrou como fazer minha parte para combater as mazelas do país”, discursa. Gabi, no entanto, nega ter interesse em concorrer a um cargo eletivo, como chegou a ser especulado. “Não penso nisso”.