O que Freixo cochichou no ouvido de Lula durante o show da Mangueira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quem estava perto reparou: Marcelo Freixo (PSB) falou bastante ao pé do ouvido do ex-presidente Lula no camarote H da casa de shows Vivo Rio, nesta quarta-feira (30), durante o Show de Verão da Mangueira. Mas, afinal, o que tanto o pré-candidato ao governo do Rio cochichou com o petista? Que assunto era esse que não poderia esperar?

Freixo e bolsonarista pedem explicações ao MP sobre festa de Castro

Nada a ver com política, garante o deputado, que tem sua candidatura apoiada por Lula. “Estava explicando o samba da Mangueira para ele”, disse Freixo a VEJA. “Eu sou mangueirense de coração, o Lula veio mais para curtir”.