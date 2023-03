O que fez ‘Travessia’ finalmente ganhar audiência

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Prestes a entrar no mês final de exibição, Travessia enfim começou a fazer certo sucesso na TV Globo. Na terça-feira, 28, a trama escrita por Gloria Perez registrou 28 pontos de ibope na Grande São Paulo, o mais próximo da marca de 30 pontos, que a novela das nove da emissora não registra desde o fim de Pantanal, em outubro. No mesmo dia, Amor Perfeito (que deu 20,8 pontos) e Vai na Fé (com 25,8) também bateram recorde de ibope pelo segundo dia consecutivo.

Após meses desastrosos, Travessia começou a crescer no final de janeiro, perto do capítulo 100, quando Gloria Perez criou reviravoltas na sua história morna – como o atentado a Guerra (Humberto Martins) e Ari (Chay Suede) deixando de ser mocinho para se tornar vilão. A virada do ex-galã fez o público se empolgar mais com a trama, com previsão de término para 5 de maio, dando lugar a Terra e Paixão, escrita por Walcyr Carrasco.

