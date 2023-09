O que fez Angélica passar a se considerar feminista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Angélica, 49, iniciou a carreira com apenas 4 anos. Hoje, a artista vive uma nova fase como comunicadora. Ela é co-fundadora do portal Mina, focado em bem-estar feminino. “Passei a me considerar feminista depois que a minha filha nasceu, porque passei a ver, e ter essa energia feminina em casa é diferente, o quanto eu queria o mundo um pouco mais asfaltado para ela. As coisas que passei, que vivi, não quero que ela viva. E a Mina vem muito desse desejo”, disse a apresentadora, em um evento de colaboração com a marca Reversa no Rio de Janeiro, na quarta-feira, 30.

Casada com Luciano Huck há 19 anos, e mãe de Joaquim, Benício e Eva, ela também afirmou já ter abraçado a data do próximo aniversário. “A Angélica de hoje é bem mais resolvida que a de 10 anos atrás. Eu não trocaria os meus 50 pelos meus 25, nem… Pode ser que trocaria um abdômen, uma coxa, só partes [risos], mas estou muito mais segura, muito mais feliz”. Durante o evento, marcado por um bate-papo com a atriz Fernanda Nobre e a jornalista Natália Boere, a apresentadora refletiu sobre as pressões que mulheres sofrem no dia a dia e como ela lida com saúde mental. “Faço terapia duas vezes por semana. E é difícil. É difícil lidar com a expectativa do outro, o que o outro quer de nós. Trabalhar isso ainda é muito difícil para mim”.

