O que faz Jade Picon na badalada festa do Oscar

Jade Picon é presença confirmada no after party mais disputado de Hollywood neste domingo, 10. A atriz e influenciadora estará na festa organizada pela revista Vanity Fair, logo após a cerimônia do Oscar. Tradicional encontro realizado na sequência da premiação, o evento reúne astros e estrelas premiados da noite. No último ano, por exemplo, nomes como Michelle Yeoh, Brendan Fraser e Steven Spielberg se esbaldaram por lá. “Será a primeira vez que estarei em um evento com tantas personalidades renomadas da indústria cinematográfica mundial”, compartilhou Jade numa rede social. A atriz participou, antes disso, da festa pré-Oscar do consulado francês em Los Angeles e do evento beneficente anual de Elton John.