O que está por trás da parceria entre Felipe Neto e Galvão Bueno

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A parceria do youtuber Felipe Neto com Galvão Bueno agitou a internet nesta semana. Por meio de suas redes sociais, o influenciador digital anunciou que estará na transmissão ao lado do narrador na partida entre Brasil x Marrocos, que acontece neste sábado, 25, em Tânger, no Marrocos. A participação de Felipe Neto vai acontecer antes, durante o intervalo e após o fim da partida. O quadro levará o nome de Quem é que saaabe?, fazendo uma alusão ao bordão utilizado por Galvão nas transmissões, o “quem é que sooobe”.

Mas o que está realmente por trás da parceria entre Felipe e Galvão Beno? O acordo com da CBF se deu diretamente com o canal do narrador, desenvolvido pela Play9, empresa que tem o youtuber como um dos sócios.

Para Bruno Maia, especialista em inovação e novas tecnologias do esporte e entretenimento e sócio da Feel The Match, desenvolvedora de propriedades intelectuais para Web3 e Streaming, é uma maneira da Play9 entrar definitivamente no mercado de streaming esportivo, usando a força de duas potências no mercado nacional. “Felipe tem nas mãos uma rede gigante de influenciadores dentro da empresa dele, e esse caminho para entrar no esporte ao trazer o Galvão pode ser um aditivo forte dentro do futebol. Foi uma jogada de mestre. Guardada as devidas proporções, pode ser mais um nicho ao lado do que já faz o Casimiro”, explica.

No domingo, 19, por exemplo, a CazéTV bateu seu próprio recorde de pico de visualizações no clássico entre Vasco da Gama e Flamengo, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, com 4,8 milhões de aparelhos conectados simultaneamente no final do segundo tempo. O recorde anterior de Casimiro em seu canal aconteceu na eliminação do Brasil para a Croácia, na Copa do Mundo do Qatar, com mais de 6,1 milhões de aparelhos conectados.

“A trajetória do Galvão Bueno se mistura com a história da Seleção Brasileira, pois foi através de sua voz marcante que milhões de brasileiros acompanharam as principais glórias do time canarinho. Vejo essa parceria como uma oportunidade de atrair um público novo, que conhece o narrador, mas que também consome os conteúdos produzidos pelo Felipe Neto, que além de influenciador é um grande empreendedor. É um desafio”, analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.