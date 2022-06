O que Eduardo Bolsonaro tem a ver com a dependência química de Casagrande

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eduardo Bolsonaro (PSL) utilizou a chamada de uma entrevista que Walter Casagrande Júnior deu a VEJA em 2017 para fazer provocações nas redes sociais. Na entrevista da época, o ex-jogador se definiu como um “dependente em recuperação” e ainda disse que o namoro com Baby do Brasil o ajudou a se manter longe do vício. Mas as informações foram omitidas pelo deputado no post publicado nesta quinta-feira, 16. Na legenda, Eduardo escreveu: “Bom dia para todo mundo que gosta quando as polícias dão prejuízo recorde ao tráfico de drogas!”. Essa provocação – grosseira – veio depois que Casagrande falou no programa Encontro, na terça, 14, sobre o sentimento do Brasil atual: “As pessoas não estão mais com medo de serem cruéis, de atacar, de serem racistas ou homofóbicas. Está tudo assinado, com aval. As pessoas se soltaram mesmo e isso machuca a gente”.