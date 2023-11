O que é o ‘PL da Netflix’, que pode sacudir o setor audiovisual no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Líderes da Câmara resolveram incluir na pauta de votações do plenário projeto de lei que regula os “vídeos on demand”, no qual a Netflix e outros serviços de streaming se encaixam. A proposta foi protocolada em 2017 pelo deputado Paulo Teixeira (PT), atual ministro do Desenvolvimento Agrário, e deve ser votada no próximo dia 6. Agora, a oposição se utiliza disso para fazer barulho e espalhar fakenews.

Leia também: O que o streaming está conseguindo fazer com a Globo que a Record não fez

Seis documentários brasileiros que estão alavancando o streaming

Nas redes sociais, o Partido Novo propaga que o PL 8889/17 ou ‘PL do Netflix’ quer interferir no conteúdo que se assiste online, “e de quebra direcionar mais dinheiro para produtores de audiovisual aliados do governo”. Na verdade, o projeto quer obrigar que as empresas de streaming invistam ao menos 10% de seu faturamento bruto na contratação de direitos de obras nacionais, sendo metade em produções independentes. Do total, 30%, em produções das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A medida pode ajudar a fomentar a indústria audiovisual nacional.

Continua após a publicidade