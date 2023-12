O que diz o cartão de natal de príncipe Harry e Meghan

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por via da instituição que fundaram juntos, a Archwell, o príncipe Harry e Meghan Markle divulgaram o cartão de Natal da família nesta sexta-feira, 15. No registro, os dois aparecem sorrindo durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Invictus 2023, que aconteceu em setembro em Düsseldorf, na Alemanha. “Desejamos a vocês um feliz Natal. Obrigado por todo o apoio em 2023!”, diz o cartão, que não tema a presença dos filhos do casal, o príncipe Archie, de 4 anos, e a princesa Lilibet, de 2. Também há links para o relatório anual de impacto da instituição, que apresenta um vídeo destacando alguns de seus trabalhos ao longo do ano passado.

Durante uma aparição no tapete vermelho do evento Variety’s Power of Women, no mês passado, em Los Angeles, Meghan foi questionada sobre a tradição favorita das férias com a família. “Essa é uma ótima pergunta. Nós e nossos pequeninos estamos aproveitando cada momento”, afirmou.