O que autor de novelas da Globo ensinou para os americanos

É uma premissa básica dos produtores de audiovisual brasileiros defenderem a importância de mostrar as histórias nacionais, da representatividade nas telas e do autorretrato abrangente do país. Mario Teixeira, autor de Rancho Fundo, novela das 18h da TV Globo, relata o que ensinou para os norte-americanos quando escreveu a série Passaporte para Liberdade (2021).

“Escrevi uma série para a TV Globo, uma coprodução com os americanos, com a Sony. A grande dúvida dos americanos, e eles me crivaram de perguntas, era: ‘como é possível fazer isso? Como é possível produzir um programa de tanta qualidade, que dura seis meses no ar? Um programa que tem diariamente, três, quatro blocos diariamente?’. Eles eram incapazes de entender isso. Então eu respondi: ‘olha, o Brasil é um país continental que fala uma língua só’. Era mais sobre (entender) a importância de olhar para o interior do Brasil, para os cantos mais longínquos”, disse o autor, durante o painel Só tem no Brasil, parte do Festival Acontece da TV Globo, que aconteceu na quinta-feira, 11, conduzido pela apresentadora Maria Beltrão e também com presenças da atriz Dira Paes e das autoras Renata Andrade e Thais Pontes.