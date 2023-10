O que Anitta fez em retiro espiritual: ‘Experiência transformadora’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta deu um tempo na agenda de shows para se recolher em um retiro espiritual num local de nome “Sitio Santa Felicidade”, na zona rural de Varginha, em Minas Gerais. O retiro é chamado de Imersão de Reprogramação para a Regestação, dura cinco dias e é reservado por R$ 9.400, por pessoa. A cantora estava acompanhada de Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo. Segundo a própria, a ideia era refletir sobre o quanto ela é afetada por seu ego. Após sessões de meditações em chalés individuais, caminhadas ao ar livre e banhos em cachoeira, Anitta refletiu sobre a experiência:

“Se a vida te convidasse pra olhar pra dentro, sem maquiagem, sem máscara, sem disfarces… Você teria coragem? Um olhar lúcido, consciente, sem drogas ou outros aditivos pra auxiliar, que vai te mostrando de acordo com a sua coragem e disposição. Embarcar no autoconhecimento é um caminho sem volta. Doloroso, intenso, profundo, mas milagroso. Cura verdadeiramente. Abre as portas pra você tomar consciência do seu ‘eu’ verdadeiro, te dá a oportunidade de escolher ter o domínio do seu Ego. A luta contra o meu foi difícil, mas depois de um ano, depois de visitar minha mentora pela terceira vez, depois de cinco dias desconectada de tudo e de todos, off-line e inteiramente entregue, sigo mais um capítulo da vida com muita gratidão e orgulho da minha coragem. Olhar pra dentro não é fácil. Olhar seu medo, conversar com ele. Olhar pros seus defeitos, aprender a amá-los. Encontrar com seu ego e entendê-lo. Lutar contra este poder que conhece todas as suas fraquezas tão intimamente e não vai pensar duas vezes antes de usá-las pra tentar te fazer desistir. É difícil, mas é libertador”.

