O protesto que torcedores pretendem fazer no aniversário de Gabigol

A festa de aniversário de 27 anos de Gabigol está marcada para esta terça-feira, 29, no Itanhangá, Rio de Janeiro. Após o convite do evento vazar nas redes sociais, a torcida do Flamengo se mostrou insatisfeita. Alguns torcedores chegaram a dizer que fariam protestos na frente do local. O principal motivo para a indignação foi a derrota do time na Libertadores durante as oitavas de final. Valdemir Almeida e Lindalva Barbosa, pais do jogador, usaram as redes sociais para repudiar as publicações feitas com mensagem de ódio, e reiteraram o compromisso do atacante com o time.

“Mas o que não podemos tolerar são as falas levianas e, de certo modo, irresponsáveis de alguns, promovendo um espetáculo de ódio e cobrança acima do tom. Ao promover esse discurso de ódio, colocam a integridade dele, dos seus familiares e dos convidados, em risco. Presamos pelo bom diálogo sempre, mas pedimos também responsabilidade a esses que se julgam influenciadores. O aniversário do nosso filho vem sendo planejado durante meses, como fazemos todo ano, e isso não o torna mais responsável ou não, pois essa data é muito especial para nossa família”, diz trecho.

