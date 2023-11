O protesto contra Israel no show de Adriana Calcanhotto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Momentos antes de começar a apresentação de Adriana Calcanhotto dando início à 21ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), na noite desta quarta-feira, 22, no centro histórico da cidade do sul-fluminense, um protesto arrancou aplausos acalorados do público. Um homem surgiu no meio da multidão com a bandeira da Palestina e a sacudiu enquanto caminhava pela plateia. Os gritos de “Viva Palestina” foram eufóricos – e mais enfáticos que os de “Fora Israel” – só abafados com o show que viria a seguir.