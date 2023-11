Música e poesia estão entre os destaques da Flip 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na edição de 2023, uma importante tradição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) será restabelecida. Na abertura, nesta quarta-feira, 22, ao fim da primeira mesa do programa principal, Adriana Calcanhotto fará um show para a abertura do evento no Auditório da Praça, no centro histórico da cidade no sul-fluminense, a partir das 21h. A cantora convida Cid Campos, seu parceiro musical de longa data, para uma apresentação que celebra Pagu – homenageada da edição – e também Augusto de Campos.

Além do show e das 20 mesas literárias – que contam com nomes como Itamar Vieira Junior, Manuela D’Ávila, Mónica Ojeda e Dionne Brand – , a programação principal será composta por oito performances artísticas. Na quinta-feira, 23, o destaque é da cantora e compositora Juliana Perdigão com Folhuda, show composto por canções autorais, a partir de textos de poetas brasileiros. Além da poeta-palindromista e compositora Marina Wisnik, com O céu em meu eco.

Na sexta-feira, 24, acontece Aquenda – o amor às vezes é isso, de Luna Vitrolira. Uma performance do livro homônimo, finalista do Prêmio Jabuti em 2019. No sábado, 25, a programação fica mais recheada. Primeiro com Cid Campos apresentando o show Poesia é risco, composto por parcerias com seu pai, o poeta Augusto de Campos. Depois, uma apresentação de Débora Arruda, com A guerra do absurdo não tem fim – poemas-rituais que jogam luz sobre a construção da identidade indígena. Logo em seguida, Nelson Maca com Tamborismo: poesia & tambor, uma investigação sobre o ritmo da língua e do corpo, acompanhada de percussão.

No domingo, 26, o último dia da Flip, Iara Rennó apresenta a performance Rio sangue, baseada em textos de Pagu e alguns de seus contemporâneos. O show de abertura e as performances acontecem gratuitamente no Auditório da Praça, sem a necessidade de apresentação de ingressos.

Um dos patrocinadores do evento, o Grupo CCR, também apresenta uma programação gratuita durante a Flip. Na quinta-feira, 23, a empresa convida a primeira cacica trans do Brasil, Majur Traytowu, e a professora e ativista Eliane Potiguara para compartilharem com o público sua produção literária, experiências e trajetórias de vida. No dia seguinte, o encontro é voltado para os impactos provocados pela emergência climática. A mesa terá participação do CEO do Grupo CCR, Miguel Setas, com mediação da jornalista Sandra Boccia. No sábado, 25, a atriz Elizabeth Savalla é convidada a dramatizar trechos das obras de Pagu. Imperdível!