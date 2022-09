O protesto contra candidato bolsonarista armado em pleno debate

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lourdes Melo (PCO) se sentou no chão no meio do debate ao governo do Piauí, na terça-feira, 27, em forma de protesto contra candidato bolsonarista, Coronel Diego Melo (PL), que assumiu estar armado no estúdio. Os demais candidatos também se sentaram no chão.

Lourdes usou o seu tempo de fala para perguntar diretamente ao candidato se ele estava portando uma arma de fogo. Coronel Diego respondeu que é policial, e que por isso sempre anda armado. Lourdes Melo exigiu que ele tirasse a sua arma do local. Com a recusa, iniciou-se um protesto inusitado. Nesta quinta-feira, 29, o coronel anunciou que desistiu da candidatura para governador.