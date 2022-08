Quem é Lourdes Melo, a candidata do bordão ‘Você quer me calar?’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lourdes Melo (PCO), candidata ao governo do Piauí, se tornou conhecida no país inteiro após sua participação no debate realizado há duas semanas pela TV Cidade Verde. É que no momento em que ela deveria fazer uma pergunta a um dos concorrentes, preferiu falar de si própria. Foi quando precisou ser interrompida pelo mediador Joelson Giordani. “Então, gente… a gente vem para um debate desse…”, disse Lourdes, antes de ser interrompida. “A pergunta, por favor, candidata. Para quem a senhora quer fazer a pergunta?”, questionou. Lourdes não aceitou e disse que estava sendo censurada: “Ah você quer me calar?”. A frase viralizou entre os internautas. Nesta quarta-feira, 17, Lourdes já conta com 106 mil seguidores no instagram, mesmo sem ainda ter postagens.

Nove candidatos ao governo do Piauí participaram do debate: coronel Diego Melo, Geraldo Carvalho (PSTU), Gustavo Henrique (Patriota), Madalena Nunes (PSOL), Rafael Fonteles (PT), Ravenna Castro (PMN), Silvio Mendes (União Brasil), Gessy Lima (PSC) e Lourdes Melo.

Após a exibição do debate, o nome de Lourdes Melo entrou na lista de assuntos mais comentados do Twitter. Esta é sua quinta candidatura a governadora do Piauí, desde 2006. Já para a prefeitura de Teresina ela concorreu por quatro vezes, sendo a última no pleito de 2020. Maria de Lourdes é natural de Pedreiras (MA), cursou licenciatura em Educação Física e trabalhou como professora municipal em Teresina até se aposentar. Teve participação em sindicatos desde a fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 1983.