O prometido nu frontal de ator de ‘Game of Thrones’ em peça de teatro

Conhecido por interpretar Jon Snow em Game of Thrones, o ator britânico Kit Harington se prepara para protagonizar a peça teatral Slave Play, sobre questões de raça e sexualidade. O galã fará um nu frontal na obra. De acordo com informações do site The Sun, a nudez em cena é motivada por um comentário da amante do personagem sobre seu pênis “branco e enrugado”. É nesse momento que Harington tira toda a roupa para desmentir a situação. A produção vai falar de temas como o uso de brinquedos sexuais. Em uma entrevista ao The Guardian, o dramaturgo Jeremy O. Harris, assegurou que a presença de Harington não será uma “distração”. O ator já reclamou no passado da “objetificação sexual” de seus personagens.