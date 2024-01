O projeto que Regina Duarte tentou emplacar na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fora das novelas desde 2017, Regina Duarte perdeu o vínculo com a Globo no começo de 2020, quando aceitou um convite do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para assumir a secretaria especial de Cultura. Antes disso, quando era uma das atrizes queridinhas da emissora, Regina tentou sugerir um projeto para o diretor Boni – transformar a novela História de Amor (1995) em seriado. “História de Amor era maravilhosa. Eu amava aquela novela. Tudo era tão bom que eu não queria que acabasse”, afirmou Regina em uma entrevista no canal de Leda Nagle no Youtube, no final de dezembro, onde revisitou momentos marcantes de sua carreira e compartilhou algumas histórias dos bastidores.