O programa que André Marques queria ter apresentado na TV

Depois de 27 anos de TV Globo, André Marques deu um novo rumo à carreira. Agora, diz que seu prazer é cozinhar e editar o que faz no seu canal na internet: “Eu vejo o quanto é bom eu estar vivendo isso. Me motiva. Estou me sentindo com vinte e poucos anos. Eu acordo vou gravar um negócio, mas também acordei e não estou a fim de gravar, eu não gravo. Não tenho que ir para lugar nenhum, porque eu sou meu patrão. Me tirou da minha zona de conforto também. Eu poderia não fazer mais nada e ir morar na serra da canastra, mas eu gosto. Eu me divirto”, diz ele que, entre seus últimos trabalhos na emissora, esteve à frente do No Limite, em momento de baixa audiência e pouca repercussão.

Apesar de já ter apresentado alguns programas com plateia, como o The Voice, André diz que sua maior vontade era ter um programa de auditório: “Eu queria ter um programa que pudesse ter música, gastronomia, que eu pudesse ir na plateia para o cara da plateia me zoar, eu zoar ele, como era o Fausto. Você poder fazer o que você quiser, estar sujeito a se prejudicar, e tá tudo bem”. A declaração foi dada ao programa Otalab, apresentado por Otaviano Costa.

