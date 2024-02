O problema que Sabrina Sato arrumou após apuração do Carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sabrina Sato vai ter que se dividir em duas no sábado das campeãs. Isso porque ela é rainha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e da Vila Isabel, do Rio – ambas vão participar do desfile em seus respectivos estados. Sabrina garante que vai dar um jeito de estar nas duas escolas. “Gente… próximo sábado à noite desfilo nas campeãs pela minha Unidos de Vila Isabel no Rio, e depois em São Paulo para minha Gaviões da Fiel. Vamos comemorar muito”. Então tá.