O presente que Bolsonaro ganhou no Dia dos Pais e – quase – o emocionou

Jair Bolsonaro (PL) foi surpreendido pelo filho Eduardo no almoço do Dia dos Pais, no domingo, 14. O deputado federal abriu a casa em Brasília para reunir os irmãos e, na ocasião, diante de todos, deu ao progenitor uma série de quadros com fotografias em preto e branco devidamente restauradas de seus pais, Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi. A ideia de emoldurá-las foi de Heloisa, casada com Eduardo. Os pais de Bolsonaro foram imigrantes italianos, que chegaram ao Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Essas fotografias foram encontradas em antigos álbuns de família. Ao abrir o embrulho, o presidente se surpreendeu a ponto de – quase – se emocionar.