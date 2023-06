O ‘perrengue chique’ de Sasha no desfile de Carolina Herrera no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os convidados da grife Carolina Herrera tiveram que lidar com imprevistos na tarde desta quinta-feira, 1, em seu primeiro desfile fora dos Estados Unidos. Centenas de convidados, entre modelos, influencers e celebridades, já se acomodavam nos jardins de uma mansão no bairro de Santa Tereza, no Rio, quando a chuva começou a cair forte. Foi uma corrida para garantir guarda-chuvas ou capas que, em segundos, desmontariam os looks pensados há semanas. Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo correram para buscar abrigo. No meio do tumulto, imprensados num imenso corredor, João sacou o celular para fazer uma selfie ao lado da amada. Sasha, claro, fechou a cara imediatamente. Ele ainda pediu um sorriso. Mas não foi atendido. Xii…