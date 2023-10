O pedido de presente a convidados do casamento milionário em Noronha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 6 out 2023, 20h25 - Publicado em 6 out 2023, 20h21

Como já noticiado, o brasileiro Henrique Dubugras, um dos fundadores da Brex, empresa do segmento de tecnologia e também de serviços de pagamento nos EUA, e Laura Fiúza vão se casar neste sábado, 7, em Fernando de Noronha. A coluna soube que o casal pediu, ao invés de presentes, que os 600 convidados façam doações aos projetos ambientais da Ilha, entre eles o projeto Tubarões e Raias e o Aves de Noronha. Além disso, o instituto Capim Santo fez uma capacitação de mão-de-obra com os moradores locais e abriu, com o apoio da Petrobras, uma nova escola de gastronomia em Recife (PE).

A escolha do casal para se reunir com tantos amigos de várias partes do mundo justamente em Noronha mostra o potencial da ilha como destino internacional, se bem trabalhado e cuidado. Equipes locais responsáveis por logística, produção de eventos, passeios, segurança, limpeza e outros serviços receberam treinamento específico nas suas áreas, para que saia tudo como planejado. O casamento promete!