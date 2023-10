O bilionário brasileiro que ‘fechou’ Fernando de Noronha para se casar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 6 out 2023, 14h09 - Publicado em 6 out 2023, 11h36

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 6 out 2023, 14h09 - Publicado em 6 out 2023, 11h36

O brasileiro Henrique Dubugras, um dos fundadores da Brex, empresa do segmento de tecnologia e também de serviços de pagamento nos EUA, vai se casar em grande estilo na ilha de Fernando de Noronha. O jovem tem uma fortuna avaliada em 1,5 bilhão de dólares, cerca de 7 bilhões de reais, e pretende ostentar parte desse dinheiro com uma celebração no próximo sábado, 7, no Forte de Nossa Senhora dos Remédios, para 600 pessoas. As atrações confirmadas são Maroon 5 e DJ Alok.

Os noivos Henrique Dubugras e Laura Fiúza fecharam as pousadas mais luxuosas da região, como Nannai, Maravilha e Akanã, para hospedar seus convidados. Bill Gates estaria nesta seleta lista – mas não é certo que compareça, pois viajaria apenas de jato e o aeroporto de Fernando de Noronha está em obras. Além disso, outras 300 pessoas, que trabalharão no evento, também devem descer na ilha nos próximos dias. Muitos convidados chegam com os próprios helicópteros, mas vários voos foram fretados para levar familiares e amigos do casal – um deles apenas para carregar as flores que serão usadas na decoração do casamento.

Estima-se que os gastos ultrapassem os 10 milhões de reais. Só para fechar o Forte de Noronha, um dos pontos turísticos da ilha, como os noivos fizeram, custa 100 mil reais por dia. Com os funcionários do forte, que já emitiu um comunicado nas redes sociais informando o fechamento para visitação no período entre 30 de setembro e 9 de outubro, um contrato de sigilo foi firmado com todos que trabalharão no evento. A multa pela quebra da confidencialidade é milionária.

Além do tradicional casório, haverá outras festas para celebrar a união, algo como Ronaldo fez em Ibiza. Uma delas será na praia e outra no Bar do Meio, que também foi alugado exclusivamente para receber os convidados do casal. Barcos foram fretados para passeios.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga