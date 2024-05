O pedido de irmã de Paulo Gustavo antes de show de Madonna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Homenagens não faltaram ao longo desse sábado, 4, para Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos há três anos, em decorrência de complicações da Covid-19. Nas redes sociais, personalidades deixaram mensagens lembrando o comediante. Durante cobertura do show de Madonna pelo Multishow, Marcus Majella entrevistou a irmã de Paulo, Juju Amaral, que fez um pedido no ar. “Se ele estiver aqui entre nós, com certeza estaria curtindo este show. Entao peço que todos que gostavam do Paulo façam uma oração na hora do show pensando nele”, disse ela, emocionada.