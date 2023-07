O pavor de Adriana Esteves nos bastidores de ‘Os Outros’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Segundo o ator Antonio Haddad, intérprete de Marcinho em Os Outros, Adriana Esteves entrava em desespero toda vez que precisava gravar com uma arma de verdade. A intérprete da personagem Cibele, mãe de Marcinho, pedia sempre que os cartuchos fossem esvaziados. Nesta quarta-feira, 12, em conversa no Selfie Service comandado por Lucas Selfie, Haddad explicou que apesar de toda a segurança e até o auxílio de dublês, a atriz temia que houvesse algum acidente.

“A Adriana [perguntava]: ‘Quantas balas têm? 15? Então dá 30 tiros no chão, por favor’. Porque é isso, é uma arma, atira, mata. Precisávamos pedir para atirar 30 vezes no chão para garantir que não tinha nada. E aí a gente ia para a cena. Era um negócio de metal, frio, pesado. Ela [Adriana] pedia isso para a pessoa que cuidava da arma, sempre. Adriana gravava muito com a arma na mão, é muito trabalho… Teve muita [preparação]. A gente não gravou com festim, não teve nenhum calibre entrando no set, só as armas em si. Tentamos evitar ao máximo [gravar com as armas]”, contou.

