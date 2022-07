O papo sério que uma ex-rainha de bateria teve com Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a reunião de pessoas ligadas ao carnaval com o ex-presidente Lula (PT) e Alckmin (PSB) na quadra da Unidos da Tijuca, no final de tarde desta quarta-feira, 6, a ex-rainha de bateria Juliana Alves sambou ao lado de Janja (assista ao vídeo abaixo), observada de perto por sambistas no palco. Logo em seguida, a atriz conversou com exclusividade com a coluna VEJA Gente e revelou o papo que teve com o petista.

“Na verdade, não estava nada programado, eu ia ficar do camarote assistindo. Tive uma reunião com lideranças negras em São Paulo há uns dias e me chamaram. Fui rainha de bateria aqui na Tijuca por seis anos, segui no carnaval até 2018. Aí você já sabe né… Quando a bateria começa, já viu… Falei com Lula, ele se comprometeu a ajudar o povo do samba, mas ainda temos que alinhar os pontos em comum do samba com a cultura, para saber como auxiliar essas pessoas. O Brasil governado por pessoas irresponsáveis deixou todos vulneráveis. Ele percebe que a juventude tem algo a acrescentar ao conhecimento e experiência que ele tem. Tenho admiração desde pequena por tudo que ele fez para o Brasil, por ter ajudado as pessoas periféricas e negras a terem ensino superior. Ele sabe que a cultura é fundamental, gera emprego. Na festa do carnaval cabe todos, mas não se pode esquecer que o protagonismo é da cultura negra”, disse Juliana a VEJA.

Leia também: Por que nenhum presidente de escola de samba foi se encontrar com Lula

https://youtube.com/shorts/qNfCvwkkPlg?feature=share