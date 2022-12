O novo visual de Janja para a posse de Lula; veja o resultado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rosângela da Silva, mulher do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), renovou o visual para a posse presencial do marido, que irá acontecer em 1º de janeiro, em Brasília. Janja compartilhou o resultado da transformação com os seguidores nas redes sociais. Ela, que já tinha luzes, deixou os fios mais claros neste sábado, 3, além de mudar o corte de cabelo. O novo penteado da futura primeira-dama inclui franja e mechas repicadas em comprimento médio.

A mudança foi feita pelo cabeleireiro e visagista Ulisses Petri em um salão no bairro Jardim Paulista, na Zona Oeste de São Paulo. O hair stylist publicou um vídeo em sua conta no Instagram, mostrando detalhes da nova aparência de Janja. Aos 56 anos, a socióloga é o principal nome à frente da cerimônia de posse do terceiro mandato de Lula.