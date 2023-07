O novo trabalho de Michel Temer, aos 82 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-presidente Michel Temer (MDB) foi contratado pelo Google para ajudar na negociação no Congresso sobre a regulação das plataformas digitais. A empresa e a Meta – controladora do Facebook, WhatsApp e Instagram – lideraram uma operação para derrubar o Projeto de Lei 2.630, o PL das Fake News, da pauta do Legislativo, como mostrou investigação do Estadão. Está atuando há cerca de três semanas com “mediação” junto a parlamentares. “Assim como outras empresas e entidades, contratamos agências e consultores especializados para ajudar na mediação dos nossos esforços de diálogo com o poder público para podermos levar nossas contribuições a políticos e parlamentares, especialmente, em questões importantes e técnicas como a construção de novas legislações”, diz o Google em nota.

