O novo trabalho de Lázaro Ramos: ‘Dificílimo’

Lázaro Ramos, ao lado de Taís Araújo, marcou presença na 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 23, na Cidade das Artes, zona oeste do Rio de Janeiro. Eles estavam representando o longa Medida Provisória (2020), que concorria em 15 indicações. Esse foi o primeiro trabalho de Lázaro na direção, que, apesar do destaque nas indicações, levou apenas o de melhor atriz coadjuvante com Adriana Esteves.

“Foi feito por meio de muita luta. A gente batalhou desde 2012 para conseguir realizar esse projeto. Estar aqui indicado em um prêmio como esse, dado pela classe cinematográfica, me deixa muito feliz. É o meu trabalho como diretor, dificílimo, mas virou um novo prazer. Foi uma descoberta. Nunca tinha planejado dirigir, mas abriu um caminho, primeiro de aprendizado e agora de muito prazer”, disse à coluna. O ator já começou as gravações da próxima novela das 6 da TV Globo, Elas por Elas. Na trama, o ator viverá Mário Fofoca, personagem feito por Luis Gustavo em 1982.

