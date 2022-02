O ‘novo’ Sergio Moro curte gírias e piadas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na tentativa de aumentar a popularidade com o eleitorado mais jovem e buscando suavizar a imagem formal e de pouca espontaneidade, o ex-juiz Sergio Moro anunciou em seu Twitter que está entrando para o maravilhoso mundo dos podcasts. “Demorô”, uma gíria carioca popular entre a geração Z, é o nome escolhido para o programa. A estreia é nesta segunda-feira (28). “Para escutar em qualquer lugar, menos no sítio ou no triplex”, tenta divertir o pré-candidato do Podemos à presidência, numa menção aos processos de Lula na Operação Lava Jato.

Amanhã, 28/02, estreio meu podcast, o "deMorô!". No Dia Mundial de Doenças Raras, converso sobre o tema com minha esposa, @wolffmoro , advogada atuante na área, e o médico e pesquisador Dr. Denizar Vianna, no YouTube e Spotify, a partir das 17h. Vamos lá? Então, demorô! pic.twitter.com/PeoboxvSxY — Sergio Moro (@SF_Moro) February 27, 2022

