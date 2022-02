A provocação de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Líder nas pesquisas para as eleições presidenciais, Lula publicou hoje em seu Twitter uma mensagem que, de uma tacada só, afaga a imensa população vegetariana e vegana do país e também provoca Bolsonaro com sutileza. O presidente, ao embarcar para a polêmica viagem à Rússia, anunciou que um dos assuntos prioritários a tratar com o Vladimir Putin seria a compra de fertilizantes russos, essenciais para o agronegócio. Lula escreveu:

Eu melhorei meu discurso. Não falo só do pessoal voltar a comer churrasco, mas também o pessoal vegetariano, que não come carne, poder comer uma boa salada orgânica, estimularmos uma agricultura mais saudável no nosso país. — Lula (@LulaOficial) February 17, 2022

