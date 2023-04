O novo projeto de Maju Coutinho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A crescente recomendação de livros nas redes sociais, fenômeno que vem mexendo no mercado literário do Brasil, é gancho da nova série do Fantástico, que estreia neste domingo, 16. Book Fant, liderada pela apresentadora Maju Coutinho, traz esse ambiente para a TV, entrevistando autores e booktokers convidados. A coluna soube em primeira mão que, no episódio de estreia, um desafio de quase 100 anos ganha nova publicação no Brasil, depois do sucesso nas redes sociais. E tem brasileiro que conseguiu resolver esse quebra-cabeças literário. “A ideia do projeto surgiu de um desejo de falar sobre literatura no Fantástico. Eu me modifiquei a cada leitura que fiz para o projeto e me senti realizada”, afirma Coutinho.

No bate-papo com autores, Maju conversa com Emily Lockhart, de Os Mentirosos. O livro lançado em 2014 só entrou na lista dos mais vendidos depois que as resenhas feitas pelo público viralizaram. “Eu sei que os brasileiros estão fazendo vídeos e postando, então não é surpresa pra mim que este livro esteja sendo compartilhado pelos brasileiros da mesma forma que os americanos”, destaca Emily.