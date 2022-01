O novo emprego de Tatá Werneck

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tatá Werneck é a novidade da segunda temporada do Masked Singer Brasil, que estreia no próximo dia 23 de janeiro. A humorista vai se juntar a Taís Araujo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch no time de jurados do reality musical, que foi líder de audiência em todas as suas exibições no país, em 2021.

O programa é baseado no original sul-coreano “King of Mask Singer”, da Endemol Shine, detentora do formato, em que celebridades competem entre si. Elas aparecem anônimas, sob fantasias e máscaras extravagantes. A fórmula gera também bom engajamento nas redes sociais porque motiva o público a tentar adivinhar o “famoso” por trás do disfarce.

