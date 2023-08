O motivo que fez Sandy quase dar fim à carreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sandy, que completou 40 anos, é celebrada pelo Som Brasil contando sua trajetória no programa que vai ao ar na próxima quarta-feira, 6. Esta edição promete surpreender os fãs da cantora, que revela, em entrevista a Pedro Bial, sentimentos sobre a fama e os impactos da maternidade na sua vida. A coluna adianta um trecho com exclusividade: “Pensei em parar porque eu estava muito focada naquele que era o maior papel da minha vida. Eu me empurrei para voltar a trabalhar, porque pensei ‘eu posso parar agora e não ter espaço pra voltar’. Tive uma vida sendo artista, nunca soube ser outra pessoa, e eu pensei que futuro poderia me cobrar isso. Pensei também que ele poderia se orgulhar de mim, juntei todos esses argumentos e me obriguei a voltar a trabalhar. Foi muito difícil”, relata Sandy, hoje casada com Lucas Lima.

