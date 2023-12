O motivo que fez príncipe William e Kate passarem o Natal separados

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma tradição do período de Natal da família britânica faz com que o príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, passassem a manhã do dia 25 de dezembro separados. Nesse período, o casal se divide para cumprir uma agenda de protocolos reais. Enquanto a princesa de Gales toma seu café da manhã sozinha, William se reúne com outros homens da nobreza para a primeira refeição do dia. Após o café, eles seguem para uma missa na Igreja de Santa Madalena. O casal só se encontra pela primeira vez na hora do almoço, após terem participado de outra cerimônia religiosa, às 11h. Não há uma origem conhecida dessa formalidade, mas, além de William e Kate, todos os outros casais da nobreza britânica cumprem esse mesmo protocolo.

O ex-chef da realeza Darren McGrady, que trabalhou para a família real por quinze anos, disse ao portal Mirror que as mulheres normalmente tomam um café da manhã leve em seus quartos, com frutas e torradas. Já os homens se encontram na sala para uma refeição mais robusta, que dura cerca de duas horas e inclui ovos, bacon, cogumelos e peixe.