O motivo por trás do pedido de demissão de José Luiz Datena

Aos 63 anos, José Luiz Datena pediu demissão do programa que apresentava na Rádio Bandeirantes e irá se afastar do Brasil Urgente, da Band. O motivo é que ele passará por uma cirurgia cardíaca nesta quinta-feira, 5. No final de 2020, o apresentador foi internado às pressas após sentir dores no peito. Em janeiro deste ano, passou por um cateterismo após exames mostrarem que estava com 70% das artérias obstruídas.





