O motivo para o fim da parceria entre Fernanda Paes Leme e Gio Ewbank

Fernanda Paes Leme anunciou, nesta quarta-feira, 27, o fim da parceria com Giovanna Ewbank no Quem Pode, Pod. A apresentadora afirmou que pretende dedicar mais tempo para a família e, por isso, decidiu se afastar do programa. “Hoje chega ao fim uma fase muito importante para mim, profissionalmente e pessoalmente. O Quem Pode, Pod não foi uma plataforma para mostrar mais o meu trabalho, mas também foi um lugar para eu aprender muito, evoluir, me divertir, conhecer e redescobrir pessoas especiais. Aqui eu acertei, errei, virei meme, brilhei, refleti muito sobre questões muito sérias, viralizei e também aprendi a olhar mais para dentro. Eu estou vibrando esse fim com a mesma emoção e frio na barriga de quando a gente começou. Porque é um fim e um início de uma vida nova, de mais uma vida que está chegando, e a gente não sabe como vai ser o futuro”, compartilhou nas redes sociais. No último episódio com sua participação, ao entrevistar Fernanda Rodrigues, Paes Leme não descartou a possibilidade de retornar futuramente.