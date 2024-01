O motivo para Nelson Motta deixar a Globo após 15 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foram 15 anos na TV Globo, atuando como jornalista cultural. Nelson Motta deixou no dia 29 a emissora, onde mantinha uma coluna sobre música exibida no Jornal da Globo nas noites de sexta-feira desde novembro de 2008. Nos bastidores, comenta-se que sua saída tem a ver com o endurecimento dos direitos autorais, que limitou a apenas seis segundos o uso de uma música em matérias jornalísticas, impossibilitando sua coluna no telejornal. Nelson pretende investir em palestras e no lançamento de seu novo romance, Corações de Papel, pela editora Record. No segundo semestre, estreia um musical sobre Tom Jobim.