O motivo para Daniel Ortega ignorar nova Miss Universo, de seu país

Nem um post ou saudação. A nicaraguense Sheynnis Palacios Cornejo, a Miss Universo 2023, não ganhou nem uma palavra do presidente Daniel Ortega. Isso porque a miss é sabidamente opositora ao governo. Ela, inclusive, já participou de manifestações pacíficas de rua da oposição contra o questionado regime da Nicarágua. A jovem se uniu a milhares de nicaraguenses pelas ruas da capital contra o presidente e sua mulher, a vice-presidente Rosario Murillo. Sheynnis venceu o conhecido concurso de beleza neste sábado, 18. O medo do governo agora pode ser associado ao apelo midiático que a jovem terá no mundo, uma voz e tanto para ecoar contra os retrocessos no país.

Sheynnis é a primeira nicaraguense a levar a coroa de mulher mais bonito do mundo. Nascida em Manágua, ela é formada em comunicação pela Universidad Centroamericana. A Miss Brasil, a gaúcha Maria Brechane, não ficou entre as Top 20.