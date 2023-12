O motivo para a demissão de Luciana Barreto na CNN

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Virgílio Abranches, VP de jornalismo, conteúdo e operações da CNN, comunicou na tarde desta segunda-feira, 11, que a âncora Luciana Barreto está deixando a emissora por motivos pessoais. Em email a toda a equipe, ao qual a coluna teve acesso, ele diz:

“Há algumas semanas, a âncora Luciana Barreto me procurou para manifestar seu desejo de, por razoes pessoais, voltar a morar no Rio de Janeiro. Após algumas conversas e acertos, chegamos a um acordo, e Lu deixará de fazer parte do nosso time de jornalismo neste mês de dezembro. Obviamente, lamentei a decisão da Lu, pois a CNN perde muito com a saída de uma profissional competente, dedicada, que foi uma das nossas primeiras contratadas e que nos ajudou a construir nossa empresa desde o início. No entanto, é mais que compreensível o desejo da Luciana de voltar a viver perto de sua família. Sendo assim, Luciana Barreto segue no comando do Brasil Meio-Dia até o dia 27 de dezembro. Após esta data, Muriel Porfiro assume de forma interina”.