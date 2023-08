O motivo do fim da amizade entre David Beckham e  príncipe Harry e Meghan

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Acabou, ao que tudo indica, a amizade duradoura entre David Beckham e Victoria com o príncipe Harry e Meghan Markle. Tudo porque o casal real teria acusado os amigos de vazarem informações para a realeza britânica. Segundo o jornal The Mail On Sunday, a parceria entre os casais teria terminado após um telefonema tenso de cobrança entre eles. Vale lembrar que David e Victoria marcaram presença no casamento de Meghan e Harry, em 2018. Outro que recentemente também se afastou do casal é George Clooney, que teria se aproximado do rei Charles 3º. Em maio, o ator e a mulher, Amal Clooney, estavam na lista de convidados de um evento do monarca. Segundo o britânico Mirror, Clooney costumava ser amigo de Meghan. Ele teria o hábito de visitar a atriz e Harry nos Estados Unidos. Recentemente, chegou até a declarar que não conhece Meghan Markle.

