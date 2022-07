O motivo do clima ‘tenso’ entre Lula e Janja neste domingo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto Flamengo e Corinthians jogavam no Maracanã, na tarde deste domingo, 10, Lula (PT) e Janja estavam cada um para o seu lado. O petista explica que a rivalidade dos dois times também se transfere para dentro de casa. “Eu sou corinthiano, ela é flamenguista. Quando o Flamengo joga, ela com medo de perder, vai para o quarto, se tranca com medo de ver o jogo. Eu é que fico comunicando”. Num clima de brincadeira, Janja tentou desmenti-lo. “Ah, eu né…”. Lula continuou: “Quando o Corinthians joga ruim, eu também não gosto de ver. Neste domingo, com Flamengo e Corinthians no Palácio do Futebol, ela vai ver o jogo e eu não vou”. Janja então fez uma comparação com o casal de Pantanal, novela que ambos acompanham com assiduidade. “Quando tem Corinthians e Flamengo, acabou o amor entre Jove e Juma”, diverte-se ela.

No Rio, Lula revelou que é vascaíno. “Democracia é assim, ninguém precisa gostar da mesma coisa. Ninguém come a mesma comida, tem a mesma religião… O importante é a que a gente goste das pessoas como elas são”, disse. As curiosas revelações sobre o humor quanto ao esporte aconteceram na quarta-feira, 6, na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca.

