O motivo da ‘raiva’ de Regina Casé ao promover nova novela

Regina Casé demonstrou sua chateação com a escalação do elenco de Todas as Flores, da Globoplay, durante a coletiva de imprensa virtual, promovida na tarde desta sexta-feira, 14. Na sua vez de falar, ela reclamou que justamente quando foi convidada para fazer uma personagem rica numa novela, foi separada do elenco que levou para a TV. Isso porque, quando foi apresentadora do Esquente, Regina promoveu nomes como Xandy de Pilares, Douglas Silva e Mumuzinho. Todos eles estão em núcleos que não contracenam com o seu na trama de João Emanuel Carneiro. O autor estava presente na coletiva e, logo depois, sumiu.

“Estou sofrendo muito nessa novela. Puxei meu bonde todo: tem Douglas Silva, Mumuzinho, Xandy de Pilares, todo mundo lá e não tenho uma cena, porque fiquei rica justo nessa novela (risos). Estou com muita raiva disso. Queria ser amiga da (atriz) Mariana Nunes (sua rival na trama) e ir para o samba. Ficam me mandando vídeo o tempo todo dizendo que estava demais, está sendo uma tortura não conviver com eles. Temos muita afinidade”.