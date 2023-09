O motivo da nova rusga entre Anitta e Ludmilla

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após Anitta se apresentar no VMA 2023 e levar um prêmio inédito, haters postaram nas redes sociais que a carreira internacional da cantora era uma “ilusão”. O perfil de Ludmilla curtiu uma dessas críticas postadas no X, antigo Twitter. Com um histórico de desentendimentos com Anitta, Ludmilla veio a público negar que fosse a responsável por curtir o tweet. “Gente, tô em Angra – ‘dias de descanso’. Se reparar, nem postando nada eu tô, porque não tô online, recebi uma ligação e na mesma hora desfiz a palhaçada, mas na hora não foi ninguém né, ok”, escreveu a cantora, indicando que alguém de sua equipe pudesse ter usado sua conta oficial.

Agora, Kaique Brasileiro, então assessor de Ludmilla, anunciou que foi demitido por ela. Sem explicar o motivo do desligamento, ele apenas informou que já não faz mais parte da equipe. Xii…

