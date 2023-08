O motivo da discussão de Anitta com fã

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Circula nas redes sociais um vídeo de Anitta discutindo com um suposto fã, que estaria cobrando por fotos com a cantora. As imagens foram gravadas nesta quarta-feira, 16, após a participação da artista no programa Saia Justa do GNT. Ela estava na saída dos estúdios, interagindo com alguns fãs, quando viu o homem que estaria cobrando dinheiro em troca de sua atenção.

“Olha só, para todos vocês, escutem aqui. Se esse menino estiver cobrando dinheiro para vocês virem me encontrar. Não, eu não cobro dinheiro de ninguém. Eu já vi ele cobrando dinheiro. Eu já vi print. Eu já vi vários vídeos de você falando que é meu amigo, que é da equipe, que tem intimidade e que tem que pagar não sei quanto. Não faz isso!”, reclamou. O homem até tentou se defender, afirmando que as alegações eram falsas, mas a cantora continuou com a bronca.

