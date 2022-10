O motivo da bronca de Gloria Maria em influenciadora

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Glória Maria, conhecida pelas viagens feitas pelo Globo Repórter, reclamou da influenciadora Nataly Gabrielly, que afirmou ser “a primeira mulher brasileira negra a visitar todos os países do mundo”. A jornalista não gostou nadinha desse título e disse à jovem, em comentário numa rede social, que a denominação não cai bem. “Fica parecendo que você quer se aproveitar do trabalho e do sucesso de quem veio antes”, criticou Gloria. Nataly, que tem mais de 50 000 seguidores, usou seu perfil para desabafar. “Esperava que a mulher que me inspirei pudesse me dar uma palavra de conforto, mas pelo contrário”, lamentou.